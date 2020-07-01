Карен Шахназаров уверен в необходимости новой Конституции
В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово». Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что не считает обнуление сроков Путина главной целью поправок в Конституции.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН согласился с мнением главы ЦИК.
«Я думаю, что сегодняшняя, новая редакция Конституции – это Конституция страны суверенной, у которой есть свой взгляд, свое мнение, и которая готова это мнение отстаивать. Но я не вполне согласен, что поправка об обнулении сроков президента неважна, это тоже важная часть. Предлагаю всем, кто не проголосовал, все-таки сделать это», – признался он.
Кроме того, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров поделился своим мнением со слушателями НСН касательно возможной потери лидерства США на мировой арене. Как считает кинорежиссер, Штаты как глобальная империя уже давно перестали существовать.
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