Карен Шахназаров уверен в необходимости новой Конституции

В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово». Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что не считает обнуление сроков Путина главной целью поправок в Конституции.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН согласился с мнением главы ЦИК.