Политолог отметил беспрецедентную открытость процесса голосования по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию в России беспрецедентно по своей открытости и транспарентности, заявил журналистам политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Он отметил, что наблюдателем мог стать любой гражданин, и в итоге на избирательных участках присутствуют полмиллиона общественных наблюдателей. «Это по сути мировой рекорд!» - цитирует Шаповалова KP.Ru. Общая атмосфера открытости на голосовании позволяет избежать фальсификаций, добавил он.
Политолог добавил, что зафиксированные хакерские атаки лишь подтверждают необходимость внесения поправок в Основной закон. Однако дискредитировать и поставить под сомнение легитимность выбора у злоумышленников не получится: выборы проходят с показательной демократичностью, сказал Шаповалов.
Голосование по вопросу изменения Конституции РФ стартовало 25 июня. Он продлится до 1 июля включительно.
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