Политолог отметил беспрецедентную открытость процесса голосования по поправкам к Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию в России беспрецедентно по своей открытости и транспарентности, заявил журналистам политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что наблюдателем мог стать любой гражданин, и в итоге на избирательных участках присутствуют полмиллиона общественных наблюдателей. «Это по сути мировой рекорд!» - цитирует Шаповалова KP.Ru. Общая атмосфера открытости на голосовании позволяет избежать фальсификаций, добавил он.

Политолог добавил, что зафиксированные хакерские атаки лишь подтверждают необходимость внесения поправок в Основной закон. Однако дискредитировать и поставить под сомнение легитимность выбора у злоумышленников не получится: выборы проходят с показательной демократичностью, сказал Шаповалов.

Голосование по вопросу изменения Конституции РФ стартовало 25 июня. Он продлится до 1 июля включительно.

