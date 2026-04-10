«В любом случае 1,5 млрд евро — достаточно большая сумма, но в целом, разумеется, это далеко не все финансирование и даже не большая его часть, которое получает Сербия от Евросоюза. Сербия — главный получатель фондов ЕС на Балканах, объемы финансирования достигают нескольких сотен миллиардов евро. Тем не менее, допускаю, что сокращение финансирования повлияет на отношения с Россией в зависимости от конкретной ситуации. Белград попытается либо несколько смягчить обвинения, либо сгладить эту ситуацию, договорившись одновременно и с Евросоюзом, и с Россией», — сказал Колосков.

Собеседник НСН также назвал весьма туманными перспективы вступления Сербии в Евросоюз.

«Сейчас у Сербии и Евросоюза сравнительно мало разногласий, однако перспективы вступления Сербии в Евросоюз оценить сложно. Дело в том, что далеко не все зависит от Сербии, многое решает непосредственно ЕС. Многое будет понятно, исходя из того, примут ли Черногорию в ЕС в конце 2026 года или в начале 2027 года. Наверное, тогда будут ясны какие-то перспективы для других кандидатов, в первую очередь для Северной Македонии, а потом уже для Албании, Сербии и частично признанной Республики Косово», — подытожил он.

Ранее Колосков заявил, что Сербия выберет Евросоюз, а не Россию, а для того, чтобы быстрее стать его членом, Белграду может потребоваться помощь Украины.

