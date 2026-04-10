Капля в море: Потеря 1,5 млрд от ЕС не обрушит бюджет Сербии
Сегодня у Евросоюза и Сербии относительно мало разногласий, однако о вступлении Сербии в ЕС говорить пока рано, сказал НСН Евгений Колосков.
Помощь Евросоюза Сербии исчисляется сотнями миллиардов евро, сокращение финансирования на 1,5 млрд евро за дружбу с Россией не станет болезненным ударом для Белграда. Об этом НСН доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Евросоюз намерен лишить Сербию финансирования на 1,5 млрд евро из-за дружеских отношений с Россией. Об этом сообщил журнал Politico. Уточняется, что после 2014 года, когда начались переговоры о вступлении Сербии в ЕС, Белград получил право получать гранты на проведение правовых реформ. Именно дружба с Россией причиной ужесточения позиции Еврокомиссии в отношении сербов, заявил высокопоставленный европейский чиновник. По словам Колоскова, эта сумма станет не слишком значительной по сравнению с суммарным объемом финансирования.
«В любом случае 1,5 млрд евро — достаточно большая сумма, но в целом, разумеется, это далеко не все финансирование и даже не большая его часть, которое получает Сербия от Евросоюза. Сербия — главный получатель фондов ЕС на Балканах, объемы финансирования достигают нескольких сотен миллиардов евро. Тем не менее, допускаю, что сокращение финансирования повлияет на отношения с Россией в зависимости от конкретной ситуации. Белград попытается либо несколько смягчить обвинения, либо сгладить эту ситуацию, договорившись одновременно и с Евросоюзом, и с Россией», — сказал Колосков.
Собеседник НСН также назвал весьма туманными перспективы вступления Сербии в Евросоюз.
«Сейчас у Сербии и Евросоюза сравнительно мало разногласий, однако перспективы вступления Сербии в Евросоюз оценить сложно. Дело в том, что далеко не все зависит от Сербии, многое решает непосредственно ЕС. Многое будет понятно, исходя из того, примут ли Черногорию в ЕС в конце 2026 года или в начале 2027 года. Наверное, тогда будут ясны какие-то перспективы для других кандидатов, в первую очередь для Северной Македонии, а потом уже для Албании, Сербии и частично признанной Республики Косово», — подытожил он.
Ранее Колосков заявил, что Сербия выберет Евросоюз, а не Россию, а для того, чтобы быстрее стать его членом, Белграду может потребоваться помощь Украины.
Горячие новости
- Пелевин написал книгу про Джеффри Эпштейна
- В Госдуме рассказали, как развить дворовый и массовый детский спорт
- Капля в море: Потеря 1,5 млрд от ЕС не обрушит бюджет Сербии
- Останина обвинила блогеров в отказе зумеров от работы
- Маргинальное ТВ: Останина заявила об отсутствии программ для подростков
- Песков: Пасхальное перемирие носит гуманитарный характер
- Курсы не пройдут: В Госдуме анонсировали реестр для психологов
- Профилактика преступлений: Останина призвала сделать кружки бесплатными
- Михаил Швыдкой попал под украинские санкции
- Гид назвал главные ошибки туристов, которые привели к трагедии на Камчатке