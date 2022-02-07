Канцлер ФРГ заявил о готовности ко «всем мерам» в случае нападения России на Украину

Как отметил глава германского правительства, у Берлина и Вашингтона есть соглашение относительно транзита газа и энергетического суверенитета Европы, пишут Известия.

«Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину. Абсолютно ясно, что в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении», — подчеркнул Шольц.

Канцлер не уточнил деталей возможных мер, однако отметил, что ответ ФРГ и США будет «единым и решительным».

Кроме того, Шольц назвал «очень трудными» российско-американские переговоры по деэскалации на границе с Украиной. По словам канцлера, США и союзники много работали, чтобы отправить Москве сигнал о тяжелых последствиях в случае вмешательства в дела Украины, пишет Газета.ру.

