Канцлер ФРГ заявил о готовности ко «всем мерам» в случае нападения России на Украину
Германия и союзники предпримут «все необходимые шаги» в случае «вторжения» России на Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Washington Post.
Как отметил глава германского правительства, у Берлина и Вашингтона есть соглашение относительно транзита газа и энергетического суверенитета Европы, пишут Известия.
«Мы также уже договорились, что будем поддерживать Украину. Абсолютно ясно, что в такой ситуации все варианты находятся на рассмотрении», — подчеркнул Шольц.
Канцлер не уточнил деталей возможных мер, однако отметил, что ответ ФРГ и США будет «единым и решительным».
Кроме того, Шольц назвал «очень трудными» российско-американские переговоры по деэскалации на границе с Украиной. По словам канцлера, США и союзники много работали, чтобы отправить Москве сигнал о тяжелых последствиях в случае вмешательства в дела Украины, пишет Газета.ру.
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