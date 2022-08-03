Канцлер ФРГ Шольц отверг идею по запуску «Северного потока-2»
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запуска «Северного потока-2», сообщают РИА Новости. По его словам, прежний отказ ФРГ от сертификации этого газопровода был обусловлен вескими причинами.
Шольц также заметил, что у России и без «Северного потока-2» предостаточно возможностей снабжать газом Европу.
«Использование "Северного потока 2" не имеет разумного смысла», - добавил глава правительства ФРГ. Ранее экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2» для спасения Германии в условиях сложностей с энергоснабжением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- СМИ: шесть человек пострадали при пожаре на подмосковном складе Ozon
- Песков не исключил возвращения обязательной вакцинации от COVID-19
- Профсоюз журналистов оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
- Песков рассказал о встрече Путина и Шрёдера
- Канцлер ФРГ Шольц отверг идею по запуску «Северного потока-2»
- Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест
- Песков: Россия готова к переговорам с Украиной на известных условиях
- Часть крыши рухнула на загоревшемся в Подмосковье складе Ozon
- Станция МЦД «Каланчёвская» официально сменила название
- «Роскосмос» запустит иранский спутник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru