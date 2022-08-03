Канцлер ФРГ Шольц отверг идею по запуску «Северного потока-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запуска «Северного потока-2», сообщают РИА Новости. По его словам, прежний отказ ФРГ от сертификации этого газопровода был обусловлен вескими причинами.

Шольц также заметил, что у России и без «Северного потока-2» предостаточно возможностей снабжать газом Европу.