Канцлер ФРГ Шольц отверг идею по запуску «Северного потока-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запуска «Северного потока-2», сообщают РИА Новости. По его словам, прежний отказ ФРГ от сертификации этого газопровода был обусловлен вескими причинами.

Шольц также заметил, что у России и без «Северного потока-2» предостаточно возможностей снабжать газом Европу.

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«Использование "Северного потока 2" не имеет разумного смысла», - добавил глава правительства ФРГ. Ранее экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2» для спасения Германии в условиях сложностей с энергоснабжением.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияФРГГерманияСеверный Поток-2
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