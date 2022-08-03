Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток-2» нужно ввести в эксплуатацию, магистраль стала бы спасением для Германии в условиях сложностей с энергоснабжением. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Stern.
Как отметил политик, ввод трубопровода в эксплуатацию был бы «самым простым решением». Шредер подчеркнул, что проект завершен, отмечает телеканал «360».
«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — считает экс-канцлер.
Ранее стало известно, что главы семи городов на немецком острове Рюген призвали власти страны задействовать «Северный поток — 2», чтобы обеспечить энергобезопасность. Местные власти считают, что курс Берлина на отказ от энергоносителей из РФ «не является верным», пишет Ura.ru.
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