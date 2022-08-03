Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»

Как отметил политик, ввод трубопровода в эксплуатацию был бы «самым простым решением». Шредер подчеркнул, что проект завершен, отмечает телеканал «360».

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — считает экс-канцлер.

Ранее стало известно, что главы семи городов на немецком острове Рюген призвали власти страны задействовать «Северный поток — 2», чтобы обеспечить энергобезопасность. Местные власти считают, что курс Берлина на отказ от энергоносителей из РФ «не является верным», пишет Ura.ru.

