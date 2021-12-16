Канцлер ФРГ Шольц одобрил высылку российских дипломатов
Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным решение о высылке российских дипломатов из Берлина после приговора суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом Шольц заявил перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе.
По его словам, министр иностранных дел приняла верное решение, когда отреагировала четким ответом.
Суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новый канцлер Германии Олаф Шольц хочет вернуться к политике добрососедских отношений с Россией и заинтересован в скорой встрече с Владимиром Путиным.
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