Канцлер ФРГ Шольц одобрил высылку российских дипломатов

По его словам, министр иностранных дел приняла верное решение, когда отреагировала четким ответом.

Суд Берлина 15 декабря признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что новый канцлер Германии Олаф Шольц хочет вернуться к политике добрососедских отношений с Россией и заинтересован в скорой встрече с Владимиром Путиным.

