В Германии не исключили передачу осужденного за убийсвто Хангошвили в Россию
Осужденного пожизненно за убийство Хангшвили, которого в РФ считают террористом, Вадима Соколова (Красикова) могут выдать России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Высшего суда Берлина Лизу Яни.
Она отметила, что Соколов может быть выслан на родину позже. «Но это решение принимать не Высшему суду ФРГ», – заключила Яни. Представитель суда также подчеркнула, что свидетелям по делу обеспечена защита.
Ранее Высший суд Берлина признал Соколова виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Соколов получил пожизненное заключение.
По версии следствия Германии, убийство Хангошвили было совершено по приказу «государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита подсудимого настаивала на недостатке доказательств.
Хангошвили был участником вооруженного конфликта в Чечне. Он был убит в августе 2019 года, получив несколько выстрелов из пистолета Glock 26.
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