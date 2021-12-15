В Германии не исключили передачу осужденного за убийсвто Хангошвили в Россию

Осужденного пожизненно за убийство Хангшвили, которого в РФ считают террористом, Вадима Соколова (Красикова) могут выдать России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Высшего суда Берлина Лизу Яни.

Она отметила, что Соколов может быть выслан на родину позже. «Но это решение принимать не Высшему суду ФРГ», – заключила Яни. Представитель суда также подчеркнула, что свидетелям по делу обеспечена защита.