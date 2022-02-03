Канцлер Австрии обвинил Россию в росте цены на газ в Европе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что к чрезвычайному росту цены на газ в Европе привели действия Россия, сообщает ТАСС.
По его мнению, РФ и «Газпром» заполнили европейские газовые хранилища «только условно».
«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия... Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Газ стал дорогим как никогда», - объявил Нехаммер депутатам Федерального совета Австрии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у некоторых стран Европы могут начаться проблемы с газом в ближайшее время, но эти вопросы не коснутся Венгрии, сообщает Ura.ru.
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