Канцлер Австрии обвинил Россию в росте цены на газ в Европе

По его мнению, РФ и «Газпром» заполнили европейские газовые хранилища «только условно».

«Очевидно, что была хорошо согласованная стратегия... Хранилища были заполнены только условно, что привело к тому, что цена на газ действительно драматично выросла. Газ стал дорогим как никогда», - объявил Нехаммер депутатам Федерального совета Австрии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у некоторых стран Европы могут начаться проблемы с газом в ближайшее время, но эти вопросы не коснутся Венгрии, сообщает Ura.ru.