Концерн Shell выразил готовность увеличить поставки газа в Европу

По его словам, увеличение партий голубого топлива для Европы возможно в случае, например, «перебоев из-за введения санкций против России».

«Shell сможет «помочь», эффективно управляя своими европейскими активами и перенаправляя сжиженный природный газ на континент, как это было в 2021 году», - заключил Ван Берден.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия и Венгрия приблизились к договорённости о поставке дополнительно 1 млрд кубометров газа, сообщает RT.