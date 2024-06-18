Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России

Удары украинских сил по России допустимы в рамках конфликта, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом он заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Согласно международному праву, такие нападения... допустимы», — указал политик.

В то же время Нехаммер отметил, что Австрия — нейтральная страна, которая не оказывает военную помощь Киеву.

Ранее российский лидер России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по своей территории и может разместить в регионах дальнобойное оружие, которое будет наносить чувствительные удары по поставляющим оружие Украине государствам.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у западных стран не получится избежать ответственности за удары ВСУ по территории России, пишет RT.

