Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России
Удары украинских сил по России допустимы в рамках конфликта, считает канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом он заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung.
«Согласно международному праву, такие нападения... допустимы», — указал политик.
В то же время Нехаммер отметил, что Австрия — нейтральная страна, которая не оказывает военную помощь Киеву.
Ранее российский лидер России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит асимметричный ответ на поставки оружия для ударов по своей территории и может разместить в регионах дальнобойное оружие, которое будет наносить чувствительные удары по поставляющим оружие Украине государствам.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что у западных стран не получится избежать ответственности за удары ВСУ по территории России, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru