Каннский кинофестиваль не будет принимать делегации из России
Международный кинофестиваль в Каннах принял решение не принимать официальных представителей из России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра.
В Оргкомитете фестиваля заявили, что не будут принимать официальные российские делегации до тех пор, пока «нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа».
Каннский фестиваль должен пройти на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.
Ранее организаторы «Евровидения» также заявили о том, что Россия не будет участвовать в конкурсе в 2022 году.
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