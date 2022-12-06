«Каннибализм». В Госдуме оценили лишение «Дождя»* лицензии в Латвии

По его мнению, лишение телеканала лицензии на вещание в Латвии является «каннибализмом», который «ярко проявил себя в просвещённой Европе».

«Как они ни крутились, но всё ж не вписались в формат. Начали пожирать друг друга. Расправа с эталонным медиа, вещающим по методичкам, пример скоротечности «любви» и толерантности», — заключил он.

Ранее лава национального совета Латвии по электронным СМИ республики Ивар Аболиньш заявил, что вещание «Дождя» в стране должно быть прекращено 8 декабря, сообщает RT.