Канье Уэст намерен снова баллотироваться в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает портал X17 Online.

«Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской компанией», — заявил артист в видеоэфире X17 Online.