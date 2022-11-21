Канье Уэст намерен снова баллотироваться в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщает портал X17 Online.
«Познакомьтесь с Майло [Яннопулосом], он работает над моей президентской компанией», — заявил артист в видеоэфире X17 Online.
Уэст подтвердил, что его высказывание означает намерение выдвинуться в качестве кандидата в президенты.
По данным газеты New York Post, Яннопулос ранее работал в команде члена палаты представителей США республиканки Марджори Тейлор Грин.
Канье Уэст уже участвовал в выборах президента в 2020 году: тогда рэпер зарегистрировался в качестве кандидата от собственной партии Birthday Party в 12 штатах. Музыкант занял 7-е место по количеству голосов в стране.
Ранее о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года заявил экс-президент США Дональд Трамп, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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