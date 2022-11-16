Американцы не пожелали видеть Байдена и Трампа на выборах-2024

Известно, что 56% американцев, имеющих право голоса на выборах, высказались против того, чтобы на пост президента баллотировался Байден, поддержали действующего главу государства лишь 23%. Немногим лучше показатели у Трампа — 53% против его участия в выборах-2024, 29% готовы оказать ему поддержку в предвыборной гонке.

При этом каждый четвертый респондент выступил против участия в выборах как Байдена, так и Трампа. За то, чтобы оба политика схлестнулись друг с другом в битве за пост главы США, высказались лишь 6% опрошенных.

Отмечается, что республиканцы оказывают Трампу более мощную поддержку, чем демократы Байдену.

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Трамп имеет все шансы вернуть пост президента США, если сможет обойти помехи традиционного истеблишмента. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

