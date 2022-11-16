Американцы не пожелали видеть Байдена и Трампа на выборах-2024
Большинство жителей США не желают видеть на президентских выборах 2024 года нынешнего американского президента Джо Байдена и экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса журнала The Economist и портала YouGov.
Известно, что 56% американцев, имеющих право голоса на выборах, высказались против того, чтобы на пост президента баллотировался Байден, поддержали действующего главу государства лишь 23%. Немногим лучше показатели у Трампа — 53% против его участия в выборах-2024, 29% готовы оказать ему поддержку в предвыборной гонке.
При этом каждый четвертый респондент выступил против участия в выборах как Байдена, так и Трампа. За то, чтобы оба политика схлестнулись друг с другом в битве за пост главы США, высказались лишь 6% опрошенных.
Отмечается, что республиканцы оказывают Трампу более мощную поддержку, чем демократы Байдену.
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Трамп имеет все шансы вернуть пост президента США, если сможет обойти помехи традиционного истеблишмента. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Рублёв проиграл Джоковичу на Итоговом чемпионате ATP
- Победившие в конкурсе «Лидеры России» иностранцы получили российское гражданство
- Минфин разместил облигации федерального займа более чем на 820 млрд рублей
- «Свое ПО для телеэфира»: Разработчики обратились к властям за деньгами
- «Рынок удовлетворим»: Аграрии не боятся неурожая подсолнечника
- Байден признался, что влюбился в Бали и не хочет в США
- Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club
- Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на телеканалах России
- Американцы не пожелали видеть Байдена и Трампа на выборах-2024
- Глава МИД Венгрии заявил о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru