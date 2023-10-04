«Я против этого», - сказал политик в эфире CNN, отвечая на вопрос о помощи Киеву.

По словам Джордана, Соединенным Штатам следует сосредоточиться на решении собственных проблем. Он обратил внимание на сложную ситуацию на южной границе и высокий уровень преступности в американских городах.

Палата представителей США в ходе голосования отправила в отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти. Его обвинили в согласовании «секретной сделки» о финансировании Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

