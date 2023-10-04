Кандидат в спикеры Палаты представителей выступил против помощи Киеву
Кандидат на должность спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Джордан заявил, что в случае избрания потребует свернуть помощь Украине.
«Я против этого», - сказал политик в эфире CNN, отвечая на вопрос о помощи Киеву.
По словам Джордана, Соединенным Штатам следует сосредоточиться на решении собственных проблем. Он обратил внимание на сложную ситуацию на южной границе и высокий уровень преступности в американских городах.
Палата представителей США в ходе голосования отправила в отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти. Его обвинили в согласовании «секретной сделки» о финансировании Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru