Кандидат в спикеры Палаты представителей выступил против помощи Киеву

Кандидат на должность спикера Палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Джордан заявил, что в случае избрания потребует свернуть помощь Украине.

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«Я против этого», - сказал политик в эфире CNN, отвечая на вопрос о помощи Киеву.

По словам Джордана, Соединенным Штатам следует сосредоточиться на решении собственных проблем. Он обратил внимание на сложную ситуацию на южной границе и высокий уровень преступности в американских городах.

Палата представителей США в ходе голосования отправила в отставку своего спикера республиканца Кевина Маккарти. Его обвинили в согласовании «секретной сделки» о финансировании Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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