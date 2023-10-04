Назначен временный спикер американского Конгресса

Он заменит Кевина Маккарти, которого сняли с занимаемой должности. По правилам, временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер.

Парламентарии объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы Палаты представителей.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

