Назначен временный спикер американского Конгресса
Патрик Макгенри станет временным спикером Палаты представителей американского конгресса, сообщает законодательный орган.
Он заменит Кевина Маккарти, которого сняли с занимаемой должности. По правилам, временно исполнять обязанности будет тот, кого предложил сам бывший спикер.
Парламентарии объявили перерыв, в ходе которого им было предложено определиться с дальнейшими действиями в контексте выборов нового главы Палаты представителей.
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назначен временный спикер американского Конгресса
- Гладков заявил, что в Белгородской области сработала ПВО
- Украина утвердила план на случай блэкаутов
- CМИ: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Киеву
- Трамп потребовал отстранения прокурора на судебном заседании
- В Тбилиси назвали причины подготовки Западом госпереворота в Грузии
- В московском метро приступили к тестированию оплаты цифровыми рублями
- Бывшего зама СК Москвы заочно арестовали за взятку в 7,3 млрд рублей
- В Берлине прошел марш протеста против поддержки Киева
- Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru