Кандидат в президенты Турции Индже снял свою кандидатуру
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил об отказе от участия в выборах президента Турции, сообщает РИА Новости.
После объявления о снятии своей кандидатуры политик призвал проголосовать за его партию на парламентских выборах, которые пройдут в один день с президентскими 14 мая.
«Наша партия должна быть в парламенте», - добавил Индже.
Таким образом за пост президента Турции будут бороться действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются вмешиваться в предстоящие выборы президента Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru