Кандидат в президенты Турции Индже снял свою кандидатуру

Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил об отказе от участия в выборах президента Турции, сообщает РИА Новости.

Эрдоган подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая

После объявления о снятии своей кандидатуры политик призвал проголосовать за его партию на парламентских выборах, которые пройдут в один день с президентскими 14 мая.

«Наша партия должна быть в парламенте», - добавил Индже.

Таким образом за пост президента Турции будут бороться действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от «Республиканского альянса» Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что США пытаются вмешиваться в предстоящие выборы президента Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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