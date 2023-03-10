Эрдоган подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении президентских и парламентских выборов в стране. Они состоятся 14 мая.

После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. Второй тур при его необходимости пройдет 28 мая.

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Сплоченность турецкой оппозиции и грамотная предвыборная кампания – два кита, на которых держится главный конкурент нынешнего президента Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. В разговоре с НСН он оценил шансы нынешнего руководства страны сохранить свои позиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыТурция
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