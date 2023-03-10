Эрдоган подписал указ о проведении президентских выборов 14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о проведении президентских и парламентских выборов в стране. Они состоятся 14 мая.

После указа президента о выборах ожидается, что Высший избирательный совет (YSK) соберется 11 марта, и объявит общественности, что выборы состоятся 14 мая. Второй тур при его необходимости пройдет 28 мая.