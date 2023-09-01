Кандидат в президенты США признал вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

Как отметил политик в интервью Fox News, он желает «отделить» Россию от Китая, альянс которых является самой большой угрозой для США. По словам республиканца, для Москвы стали намного более важными экономические отношения с Пекином, и причина этого - ошибочная политика Вашингтона.

«Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию», — подчеркнул Рамасвами.

Говоря об украинском конфликте, кандидат в президенты пообещал заключить сделку с Россией, «заморозив» линию фронта и взяв обязательство не принимать Украину в НАТО.

Ранее Рамасвами заявил, что власти США вводят американцев в заблуждение по поводу ситуации на Украине, пишет RT. Кроме того, политик назвал украинского президента Владимира Зеленского «крысоловом» и разжигателем ядерной войны, отмечает Ura.ru.

