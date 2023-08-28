Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ремонт взорванного газопровода «Северный поток» является «вопросом здравого смысла». Он призвал отремонтировать его, потому что труба может обеспечить энергоснабжение страны на срок до десяти лет.

«Я предполагаю, что эту историю замнут. Скажут, что все это подлежит секрету национальной безопасности, потому что там, видимо, замешаны не только украинцы, но и другие западные спецслужбы. Польская, например. Может, американская или британская. И поэтому Германии невыгодно говорить об этом», - сказал Рар.

Он считает, что правительство все равно должно предоставить какие-то промежуточные результаты расследования.

«Этого требует общественность, будут требовать в парламенте. Я не исключаю, что «Северный поток» будут чинить, и это шанс, когда бизнес-круги Германии могут опять договориться с Россией», - добавил собеседник НСН.

Он добавил, что прошлой зимой немцы ходили под душ на три минуты.

«Дисциплинированный народ. Будет ли в этом году подобное – ответить сложно», - подытожил Рар.

Ранее СМИ сообщили о причастности Украины ко взрывам на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

