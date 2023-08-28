«Историю замнут»: В Германии не верят в раскрытие данных о «Северных потоках»
Однако рано или поздно Берлину придется раскрыть правду о произошедшем на «Северных потоках», заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Германия не будет раскрывать данные по взрывам на «Северных потоках, потому что в этих историях замешаны не только украинские спецслужбы, но и западные. Таким мнением в эфире НСН поделился немецкий политолог Александр Рар.
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ремонт взорванного газопровода «Северный поток» является «вопросом здравого смысла». Он призвал отремонтировать его, потому что труба может обеспечить энергоснабжение страны на срок до десяти лет.
«Я предполагаю, что эту историю замнут. Скажут, что все это подлежит секрету национальной безопасности, потому что там, видимо, замешаны не только украинцы, но и другие западные спецслужбы. Польская, например. Может, американская или британская. И поэтому Германии невыгодно говорить об этом», - сказал Рар.
Он считает, что правительство все равно должно предоставить какие-то промежуточные результаты расследования.
«Этого требует общественность, будут требовать в парламенте. Я не исключаю, что «Северный поток» будут чинить, и это шанс, когда бизнес-круги Германии могут опять договориться с Россией», - добавил собеседник НСН.
Он добавил, что прошлой зимой немцы ходили под душ на три минуты.
«Дисциплинированный народ. Будет ли в этом году подобное – ответить сложно», - подытожил Рар.
Ранее СМИ сообщили о причастности Украины ко взрывам на «Северных потоках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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