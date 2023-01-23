Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь союзникам

Так, Бабиш ответил на вопрос телеведущего о том, помогла ли бы Чехия в случае нападения на Польшу или страны Балтии. Кандидат в президенты указал, что ни в коем случае не посылал бы «наших детей и детей наших женщин на войну».

Ранее экс-премьер Андрей Бабиш заявил, что получил письмо с боевым патроном. Послание также содержало текст с угрозами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он назвал происшедшее запугиванием кандидата в президенты и его семьи. По мнению Бабиша, подобное не должно происходить в свободном обществе.

