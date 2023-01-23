Кандидат в президенты Чехии заявил, что не послал бы войска на помощь союзникам
Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш во время дебатов на Чешском ТВ заявил, что не стал бы автоматически отправлять армию государства на помощь союзникам в соответствии с пятой статьей Устава НАТО.
Так, Бабиш ответил на вопрос телеведущего о том, помогла ли бы Чехия в случае нападения на Польшу или страны Балтии. Кандидат в президенты указал, что ни в коем случае не посылал бы «наших детей и детей наших женщин на войну».
Ранее экс-премьер Андрей Бабиш заявил, что получил письмо с боевым патроном. Послание также содержало текст с угрозами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он назвал происшедшее запугиванием кандидата в президенты и его семьи. По мнению Бабиша, подобное не должно происходить в свободном обществе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru