В Чехии пожаловались, что ЕС делает недостаточно для борьбы с кризисом
Евросоюз действует слишком медленно для борьбы с энергокризисом и предотвращения его усугубления в 2023 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела в интервью газете Financial Times.
Он призвал ЕС продолжать действовать в этом вопросе, в противном случае, по его мнению, существует вероятность столкнуться с серьезным экономическим ущербом, который также подорвет поддержку оказания помощи Украине. Кроме того, Сикела заявил, что «разочарован» в связи с тем, что Еврокомиссия до сих пор не прояснила детали введения ограничений цены на российский газ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может сэкономить 50 миллиардов кубометров газа в этом году, если сократит зависимость от России и будет придерживаться одобренных энергетических мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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