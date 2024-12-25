Захарова: Абхазия будет получать электроэнергию из РФ до конца февраля
Гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию будут осуществляться Россией до конца февраля 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она также указал, что «союзнические отношения предполагают баланс взаимных обязательств».
«Исходим из того, что и в Сухуми пройдут свою часть пути... в том числе в том, что касается гармонизации законодательств в создании необходимых условий для российских инвестиций», - подчеркнула дипломат.
Ранее гендиректор фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил «Радиоточке НСН», что главная причина энергокризиса в республике всё-таки не майнинг, а ограничения перетоков из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru