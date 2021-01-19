Песков заявил, что для задержания Навального были основания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для задержания Алексея Навального были основания.
Так он ответил на вопрос о нарушениях при аресте оппозиционного политика.
По словам Пескова, ФСИН проявляла «гибкость и понимание» к Алексею Навальному в период, когда он находился в берлинской клинике, однако после выписки к нему появились вопросы.
Песков сослался на информацию клиники «Шарите», которая сообщила о том, что Навальный был здоров уже в октябре. Пресс-секретарь отметил, что если у адвокатов блогера есть другие сведения о его реабилитации, они смогут предоставить их в суде.
На прошлой неделе ФСИН заявила об объявлении Алексея Навального в розыск в связи с неоднократным нарушением правил прохождения условного наказания по делу о кражах в компании «Ив Роше». Накануне оппозиционер был арестован до 15 февраля, суд по возможному переводу условного наказания в реальное назначен на 2 февраля.
Ранее Песков рассказал, боится ли Путин Навального, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Петербургский суд отказал историку Соколову в иске по фильму о нём
- В МВД сообщили, что Финляндия не откроет границу для туристов из России
- ВЦИОМ: Только 13% россиян намерены окунуться в прорубь на Крещение
- Собянин рассказал, сколько человек в Москве сделали прививку от COVID-19
- На Урале появился дефицит вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru