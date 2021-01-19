Песков заявил, что для задержания Навального были основания

По словам Пескова, ФСИН проявляла «гибкость и понимание» к Алексею Навальному в период, когда он находился в берлинской клинике, однако после выписки к нему появились вопросы.

Песков сослался на информацию клиники «Шарите», которая сообщила о том, что Навальный был здоров уже в октябре. Пресс-секретарь отметил, что если у адвокатов блогера есть другие сведения о его реабилитации, они смогут предоставить их в суде.

На прошлой неделе ФСИН заявила об объявлении Алексея Навального в розыск в связи с неоднократным нарушением правил прохождения условного наказания по делу о кражах в компании «Ив Роше». Накануне оппозиционер был арестован до 15 февраля, суд по возможному переводу условного наказания в реальное назначен на 2 февраля.

Ранее Песков рассказал, боится ли Путин Навального, пишет «Газета.ру».

