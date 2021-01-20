Кандидат на пост главы Пентагона: Россия должна быть наказана за кибератаки

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь Москву к ответственности в том случае, если подтвердится, что российские власти стоят за кибератаками на США, сообщает РИА Новости.

Американские сенаторы на проходящих слушаниях по утверждению кандидатуры Остина попросили его провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в кибератаках.

«ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности», - добавил кандидат на пост главы американского военного ведомства.