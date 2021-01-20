Кандидат на пост главы Пентагона: Россия должна быть наказана за кибератаки
Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин призвал привлечь Москву к ответственности в том случае, если подтвердится, что российские власти стоят за кибератаками на США, сообщает РИА Новости.
Американские сенаторы на проходящих слушаниях по утверждению кандидатуры Остина попросили его провести дополнительное изучение вопроса о том, кто виновен в кибератаках.
«ФБР и Агентство национальной безопасности… приписали эту деятельность России. Я считаю, что если это действительно так, то Россию следует привлечь к ответственности», - добавил кандидат на пост главы американского военного ведомства.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.
«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.
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