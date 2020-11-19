Высокоскоростной интернет за 65 млрд рублей появится в Арктике
В Арктику проведут высокоскоростной интернет, сообщает РБК.
К созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Мурманск – Владивосток приступил Минтранс, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт». Локальные ответвления ВОЛС выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны.
Пропускная способность линии должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров. Полное завершение проекта, который оценивается в 65 млрд рублей, планируется в 2026 году.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике.
Первый доклад о реализации программы развития Арктики Минвостокразвития должно представить в правительстве до 20 апреля 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+20 985 / сут.
Умерли
34 387+456 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 179 / сут.
- Ледяной дождь повредил электросети Владивостока и сковал транспорт
- Капитан российской сборной по футболу извинился за проигрыш в матче с Сербией
- Высокоскоростной интернет за 65 млрд рублей появится в Арктике
- Космонавты установят рекорд по числу выходов в открытый космос
- Россияне высказались о готовности подрабатывать в сфере ремонта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru