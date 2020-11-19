Высокоскоростной интернет за 65 млрд рублей появится в Арктике

Пропускная способность линии должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров. Полное завершение проекта, который оценивается в 65 млрд рублей, планируется в 2026 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике.

Первый доклад о реализации программы развития Арктики Минвостокразвития должно представить в правительстве до 20 апреля 2021 года.

