Высокоскоростной интернет за 65 млрд рублей появится в Арктике

В Арктику проведут высокоскоростной интернет, сообщает РБК.

К созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Мурманск – Владивосток приступил Минтранс, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт». Локальные ответвления ВОЛС выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны.

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Пропускная способность линии должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров. Полное завершение проекта, который оценивается в 65 млрд рублей, планируется в 2026 году.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития до 26 декабря внести в правительство единый план мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике.

Первый доклад о реализации программы развития Арктики Минвостокразвития должно представить в правительстве до 20 апреля 2021 года.

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