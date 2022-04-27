Канады ввела санкции против представителей руководства ДНР и ЛНР

По её словам, ограничения вводятся в отношении «11 высокопоставленных должностных лиц и 192 других депутатов народных советов так называемых ДНР и ЛНР», причастных «к продолжающимся нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Сегодняшние меры оказывают дополнительное давление на причастных к ужасным событиям, происходящим в Украине. Канада продолжает призывать к немедленному выводу российских войск с украинской территории», - добавила Жоли.

Ранее канадские власти ввели санкции против 14 россиян, в том числе миллиардеров Петра Авена, Михаила Фридмана и Михаила Гуцериева, а также дочерей президента РФ Владимира Путина, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и виолончелиста Сергея Ролдугина, передаёт ОТР.

