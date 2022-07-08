Канада запретила импорт российского золота

В сообщении говорится, что о новых санкциях она заявила во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали (Индонезия).

По её словам, запрет на ввоз в Канаду некоторых видов российского золота и ювелирных изделий вступает в силу немедленно.

Ранее Жоли объявила о вводе санкций против ряда журналистов и СМИ из России, в том числе RT, Sputnik и других, сообщает RT.