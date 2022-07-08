Канада запретила импорт российского золота

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о вводе запрета на импорт золота из России, сообщает пресс-служба канадского правительства.

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В сообщении говорится, что о новых санкциях она заявила во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали (Индонезия).

По её словам, запрет на ввоз в Канаду некоторых видов российского золота и ювелирных изделий вступает в силу немедленно.

Ранее Жоли объявила о вводе санкций против ряда журналистов и СМИ из России, в том числе RT, Sputnik и других, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИмпортРоссияКанадаЗолото
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