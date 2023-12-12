Канада ввела санкции в отношении ещё 30 граждан России
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что власти страны ввели санкции в отношении ещё 30 граждан России, сообщает пресс-служба канадского правительства.
По её словам, в «чёрный» список внесли лиц, «баллотировавшихся в качестве кандидатов на фиктивных, по мнению Канады, выборах», которые прошли с 8 по 10 сентября 2023 года на новых территориях РФ.
«У России не было абсолютно никаких оснований для проведения выборов на этих территориях... Канада никогда не признает эти регионы российской территорией», - заключила Жоли.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование и выяснил, что почти треть (33%) россиян не доверяют результатам выборов в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru