Канада ввела санкции в отношении ещё 30 граждан России

По её словам, в «чёрный» список внесли лиц, «баллотировавшихся в качестве кандидатов на фиктивных, по мнению Канады, выборах», которые прошли с 8 по 10 сентября 2023 года на новых территориях РФ.

«У России не было абсолютно никаких оснований для проведения выборов на этих территориях... Канада никогда не признает эти регионы российской территорией», - заключила Жоли.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование и выяснил, что почти треть (33%) россиян не доверяют результатам выборов в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

