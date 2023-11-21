Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ

По её словам, причины у каждого разные, однако есть среди уехавших те, «кто не обливает грязью свою страну», а также «подонки», которые пытаются «сорвать и дискредитировать выборы».

«Отрабатывают свои жалкие копейки... Сейчас работают. И там, и здесь. Ждуны затаившиеся. Не спят, просто затаились. Мы про всё это знаем», - заключила глава ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что в России была создана «одна из самых современных избирательных систем», «самая открытая и прозрачная», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

