Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что не желает осуждать россиян, которые покинули страну, сообщает ТАСС.
По её словам, причины у каждого разные, однако есть среди уехавших те, «кто не обливает грязью свою страну», а также «подонки», которые пытаются «сорвать и дискредитировать выборы».
«Отрабатывают свои жалкие копейки... Сейчас работают. И там, и здесь. Ждуны затаившиеся. Не спят, просто затаились. Мы про всё это знаем», - заключила глава ЦИК.
Ранее Памфилова заявила, что в России была создана «одна из самых современных избирательных систем», «самая открытая и прозрачная», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru