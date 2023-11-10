Канада ввела санкции против трех российских СМИ и певицы Жасмин

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что под ограничения попали «Парламентская газета», газета «Известия» и телеканал «РЕН ТВ». Также санкции введены в отношении российской певицы Жасмин (Сара Шор).

В сентябре Канада ввела санкции против изданий «Комсомольская правда» и «Взгляд». Всего под ограничения попали 42 физических и 22 юридических лица.

Министерство финансов США 2 ноября внесло в черный список 200 российских юридических лиц, в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана, завод «Арктик СПГ-2» и компанию АФК «Система», сообщает «Радиоточка НСН».

