Канада ввела санкции против трех российских СМИ и певицы Жасмин
Министерство иностранных дел Канады в пятницу, 10 ноября, объявило о расширении перечня антироссийских санкций.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что под ограничения попали «Парламентская газета», газета «Известия» и телеканал «РЕН ТВ». Также санкции введены в отношении российской певицы Жасмин (Сара Шор).
В сентябре Канада ввела санкции против изданий «Комсомольская правда» и «Взгляд». Всего под ограничения попали 42 физических и 22 юридических лица.
Министерство финансов США 2 ноября внесло в черный список 200 российских юридических лиц, в том числе МГТУ имени Н.Э. Баумана, завод «Арктик СПГ-2» и компанию АФК «Система», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru