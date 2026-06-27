СМИ: Саудовская Аравия возобновила отгрузку нефти в Персидском заливе
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила отгрузку нефти на побережье Персидского залива и экспорт сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Саудовская Аравия возобновила экспорт сырой нефти через свои терминалы в Персидском заливе и по маршруту через Ормузский пролив», — отметил собеседник агентства.
По его словам, Saudi Aramco ведет операции по отгрузке сырья в порту Рас-Танура.
Ранее Саудовская Аравия полностью прекратила отгрузку нефти на экспорт в этом порту из-за ситуации в Ормузе. Королевство использовало для экспорта лишь порт Янбу в Красном море.
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