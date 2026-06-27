Швыдкой: Саудовская Аравия подтвердила, что проведет «Интервидение»

Саудовская Аравия примет международный музыкальный конкурс «Интервидение», несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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По его словам, смотр, «безусловно», состоится в королевстве.

«Саудовская Аравия подтверждает, что "Интервидение" пройдет в намеченной форме», - заявил Швыдкой в беседе с РИА Новости.

Точных дат проведения «Интервидения» пока нет.

Между тем певица, заслуженная артистка России Пелагея сообщила, что хотела бы представить страну на «Интервидении», если получит такое приглашение.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КонкурсИнтервидениеСаудовская Аравия

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