Онищенко призвал провести летний отпуск в России

Россиянам следует выбирать внутренние направления для летнего отпуска. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии - есть лихорадка Марбург», - отметил он.

Онищенко также указал, что в другой стране у туристов могут возникнуть проблемы не только из-за риска заражения инфекциями, но и из-за климата. По словам академика, отдыхать «где-то в субтропиках, где влажная температура» - большое испытание для организма.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры.

