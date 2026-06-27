Онищенко призвал провести летний отпуск в России
Россиянам следует выбирать внутренние направления для летнего отпуска. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии - есть лихорадка Марбург», - отметил он.
Онищенко также указал, что в другой стране у туристов могут возникнуть проблемы не только из-за риска заражения инфекциями, но и из-за климата. По словам академика, отдыхать «где-то в субтропиках, где влажная температура» - большое испытание для организма.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры.
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