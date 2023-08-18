Канада ввела санкции против трех московских судов

Правительство Канады объявило о вводе санкций против трёх судов Москвы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского кабмина.

Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС

В частности, в «чёрный» список попали Московский городской суд, Басманный районный суд и Хамовнический районный суд Москвы.

Кроме того, в канадский санкционный список попали 15 физических лиц, являющихся представителями областей юстиции и безопасности в России.

Ранее Минфин США объявил о вводе санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии за их связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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