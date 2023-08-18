Канада ввела санкции против трех московских судов
18 августа 202317:30
Правительство Канады объявило о вводе санкций против трёх судов Москвы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадского кабмина.
В частности, в «чёрный» список попали Московский городской суд, Басманный районный суд и Хамовнический районный суд Москвы.
Кроме того, в канадский санкционный список попали 15 физических лиц, являющихся представителями областей юстиции и безопасности в России.
Ранее Минфин США объявил о вводе санкций против компаний из России, Казахстана и Словакии за их связи с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: генерал –лейтенант Воробьев назначен замдиректора Росгвардии
- Шведские власти предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
- «100% вброс»: В Госдуме опровергли информацию о новой мобилизации в сентябре
- Мирослав Ромащенко стал главным тренером ФК «Ахмат»
- В Херсонской области запретили запускать беспилотники
- Канада ввела санкции против трех московских судов
- Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
- Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью
- Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области
- Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru