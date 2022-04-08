ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС, ВГТРК и «Московского комсомольца»
Руководители крупных российских СМИ попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.
Таким образом, в «черном списке» оказались гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев и гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.
Также санкции введены против руководителей телеканал «Санкт-Петербург», «Национальная оборона», медиахолдинга «Красная звезда», медиагруппы «Комсомольская правда».
Санкции предполагают заморозку активов в Евросоюзе и запрет на въезд в страны ЕС. Меры являются частью пятого санкционного пакета ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС, ВГТРК и «Московского комсомольца»
- Британцам рекомендовали не летать российскими авиалиниями из-за вопроса безопасности
- ЦБ разрешит банкам продавать наличную валюту
- Псаки не подтвердила возможность поставок нефти из Венесуэлы
- Глава ЕК: Венгрия нарушит санкции ЕС при оплате российского газа в рублях
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов рэпера Face и журналиста Марка Фейгина
- Пентагон обвинил Россию в обстреле Краматорска
- Доллар подорожал на 33 копейки, евро - на 1,25 рубля
- Минюст исключил 15 организаций из реестра филиалов иностранных НПО
- МИД РФ: Киев ответит за обстрел Краматорска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru