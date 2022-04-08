ЕС ввел санкции против руководителей ТАСС, ВГТРК и «Московского комсомольца»

Руководители крупных российских СМИ попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС.

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Таким образом, в «черном списке» оказались гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред «Московского комсомольца» Павел Гусев и гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Также санкции введены против руководителей телеканал «Санкт-Петербург», «Национальная оборона», медиахолдинга «Красная звезда», медиагруппы «Комсомольская правда».

Санкции предполагают заморозку активов в Евросоюзе и запрет на въезд в страны ЕС. Меры являются частью пятого санкционного пакета ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИСанкцииЕвросоюз
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