Канада ввела санкции против «Первого канала», ВГТРК, НТВ и RT
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе санкций в отношении российских СМИ, которые назвала «агентами по дезинформации и пропаганде», сообщает пресс-служба канадского правительства.
В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали «30 спонсируемых российскими властями работников СМИ и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству».
В частности, под санкции попали Александр Лебедев, Алексей Пиманов, Артём Шейнин, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский, Екатерина Андреева и другие, а также Патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В списке СМИ, которых в Канаде считают «дезинформаторами», значатся «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТАСС, ВГТРК, Газпром Медиа, «Национальная Медиа Группа», «Россия-24», RT, REGNUM и другие, а также Россотрудничество и Роскомнадзор.
«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Сегодня мы разъясняем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности», - подчеркнула Жоли во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев заявил, что власти республики заблокировали перевод на счёт посольства России на сумму 890 тысяч долларов в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».
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