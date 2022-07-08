Канада ввела санкции против «Первого канала», ВГТРК, НТВ и RT

В сообщении говорится, что в «чёрный» список попали «30 спонсируемых российскими властями работников СМИ и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству».

В частности, под санкции попали Александр Лебедев, Алексей Пиманов, Артём Шейнин, Тигран Кеосаян, Ольга Скабеева, Антон Красовский, Екатерина Андреева и другие, а также Патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В списке СМИ, которых в Канаде считают «дезинформаторами», значатся «Первый канал», «Россия-1», НТВ, ТАСС, ВГТРК, Газпром Медиа, «Национальная Медиа Группа», «Россия-24», RT, REGNUM и другие, а также Россотрудничество и Роскомнадзор.

«Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Сегодня мы разъясняем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности», - подчеркнула Жоли во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев заявил, что власти республики заблокировали перевод на счёт посольства России на сумму 890 тысяч долларов в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».

