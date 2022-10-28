Норвегия ввела санкции против 30 россиян и семи организаций
Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, в него вошли ограничения против 30 человек и семи организаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.
«Норвегия, как и прежде, поддерживает позицию ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и сторонников», - приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт.
Отмечается, что санкции призваны уменьшить способность России финансировать военный конфликт на Украине. Так, санкции введены против россиян, которые, по мнению норвежских властей, причастны к проведению референдумов на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Всего в санкционных списках Норвегии находятся около 1260 россиян и 115 российских организаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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