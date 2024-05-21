Канада ввела новые антироссийские санкции

Канадские власти ввели рестрикции против шести юридических и двух физических лиц, который связаны с авиационными и морскими перевозками. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы МИД Канады.

В Евросоюзе уголовная ответственность за обход санкций вступит в силу с 19 мая

В частности, под санкциями находятся гендиректоры судоходной компании «АЗИА» и авиапредприятия «224-й летный отряд» (также находится под санкциями США) Владимир Шастин и Владимир Михейчик, а также судоходные компании «МГ-флот» и «Азия шиппинг».

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоль, данные организации якобы имеют отношения к перевозке военных грузов между Россией и КНДР.

Ранее Китай ввел санкции против трех компаний из США за продажу вооружений Тайваню.

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ФОТО: РИА Новости
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