Канада ввела новые антироссийские санкции

В частности, под санкциями находятся гендиректоры судоходной компании «АЗИА» и авиапредприятия «224-й летный отряд» (также находится под санкциями США) Владимир Шастин и Владимир Михейчик, а также судоходные компании «МГ-флот» и «Азия шиппинг».

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоль, данные организации якобы имеют отношения к перевозке военных грузов между Россией и КНДР.

Ранее Китай ввел санкции против трех компаний из США за продажу вооружений Тайваню.

