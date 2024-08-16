Канада разрешила применять свою военную технику внутри России

По данным телеканала, Канада поставила на Украину восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков боевых бронемашин, сотни патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

Как отмечается, часть этой техники применялась при нападении ВСУ на Курскую область.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине более двух тысяч авиационных ракет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



