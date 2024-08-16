Канада разрешила применять свою военную технику внутри России
Оттава не накладывает никаких географических ограничений на использование военной техники, которую мы поставляем Киеву, заявила представитель канадского Минобороны Андре-Анн Пулен, сообщает CBC.
По данным телеканала, Канада поставила на Украину восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков боевых бронемашин, сотни патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.
Как отмечается, часть этой техники применялась при нападении ВСУ на Курскую область.
Ранее стало известно, что Канада передаст Украине более двух тысяч авиационных ракет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru