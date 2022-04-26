Канада поставит Украине восемь бронемобилей

Власти Канады заявили, что поставят РФ восемь бронемобилей в качестве военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны страны Аниту Ананд.

Отмечается, что контракт на поставку техники уже подписан. По словам Ананд, бронемобили поступят в Киев в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответные санкции Москвы в отношении Оттавы не пошатнут решимость Канады в украинском вопросе.



