Канада первой ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
Канада стала первым государством, которое ратифицировало членство Финляндии и Швеции в военном союзе НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность, что страны смогут быстро интегрироваться в альянс.
Главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран НАТО 5 июля подписали протоколы о вступлении двух северных стран в альянс.
Официально НАТО пригласила в свой состав Швецию и Финляндию 29 июня.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году.
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