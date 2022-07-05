Канада первой ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канада стала первым государством, которое ратифицировало членство Финляндии и Швеции в военном союзе НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Песков: У Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность, что страны смогут быстро интегрироваться в альянс.

Главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран НАТО 5 июля подписали протоколы о вступлении двух северных стран в альянс.

Официально НАТО пригласила в свой состав Швецию и Финляндию 29 июня.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс начал готовиться к противостоянию с Россией еще в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КанадаНАТО
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