Канада передаст Украине более двух тысяч авиационных ракет
Канада поставит на Украину 2,3 тысячи авиационных ракет CRV7, заявил глава канадского Минобороны Билл Блэр в преддверии встречи министров обороны стран — членов НАТО, сообщает «Интерфакс».
По его словам, все, передаваемые Киеву ракеты, ранее были протестированы на эффективность королевскими ВВС.
Министр не стал сообщать о сроках поставки, отметив, что всё будет зависеть от результатов тестирования, которое всё ещё продолжается. Вместе с тем, Блэр напомнил, что Оттава на этой неделе направила ВСУ первые четыре из 50 обещанных бронемашин, а также пообещал поставку около 900 канадских дронов.
Ранее Канада ввела новые антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru