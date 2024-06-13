Канада передаст Украине более двух тысяч авиационных ракет

По его словам, все, передаваемые Киеву ракеты, ранее были протестированы на эффективность королевскими ВВС.

Министр не стал сообщать о сроках поставки, отметив, что всё будет зависеть от результатов тестирования, которое всё ещё продолжается. Вместе с тем, Блэр напомнил, что Оттава на этой неделе направила ВСУ первые четыре из 50 обещанных бронемашин, а также пообещал поставку около 900 канадских дронов.

Ранее Канада ввела новые антироссийские санкции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

