Канада отправит Украине дополнительную оборонную помощь на $50 млн

Канада дополнительно отправит Украине оборонную помощь на 50 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО

«Скоро мы отправим высокоспециальное оборудование», - приводит РИА Новости слова Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада продолжит поставку помощи, если это понадобится.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.

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