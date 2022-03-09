Канада отправит Украине дополнительную оборонную помощь на $50 млн

«Скоро мы отправим высокоспециальное оборудование», - приводит РИА Новости слова Трюдо.

Он подчеркнул, что Канада продолжит поставку помощи, если это понадобится.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.

