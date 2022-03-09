Канада отправит Украине дополнительную оборонную помощь на $50 млн
Канада дополнительно отправит Украине оборонную помощь на 50 миллионов долларов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
«Скоро мы отправим высокоспециальное оборудование», - приводит РИА Новости слова Трюдо.
Он подчеркнул, что Канада продолжит поставку помощи, если это понадобится.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Североатлантический альянс обещал Украине всестороннюю поддержку, однако на деле просто откупается, поставляя не самое лучшее оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru