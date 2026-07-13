Каллас: ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России
Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает «Интерфакс».
По ее словам, договоренности достичь не удалось, однако стороны находятся довольно близко к этому. В новые санкционные списки планируется включить еще 250 позиций.
При этом глава европейской дипломпатии признала, что готовящийся пакет санкций может оказаться менее эффективным, чем ожидалось изначально. Она отметила, что некоторые страны Евросоюза попросили пересмотреть отдельные аспекты документа.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее анонсировал, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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