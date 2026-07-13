Каллас: ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России

Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД, передает «Интерфакс».

По ее словам, договоренности достичь не удалось, однако стороны находятся довольно близко к этому. В новые санкционные списки планируется включить еще 250 позиций.