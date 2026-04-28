Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти
28 апреля 202616:34
Странам Юго-Восточной Азии следует отказаться от нефти из России. Как пишет RT, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.
По её словам, доходы от нефти Москва использует для финансирования своей армии и проведения спецоперации на Украине.
«Мы выступаем за диверсификацию ресурсов и поиск их в других местах, но не в России», — заключила она.
Ранее Каллас заявила, что лидеры стран Евросоюза «реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций» против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
