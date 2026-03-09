Каллас: Евросоюз выделил Украине €196 млрд помощи с 2022 года
9 марта 202616:15
Евросоюз остаётся главным союзником Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По её словам, с 2022 года объединение выделило Киеву €196 млрд помощи.
«Не считая кредитной поддержки в размере €90 млрд, находящейся на стадии согласования», — заключила она.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать военный кредит на €90 млрд для Украины из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
