Каллас: Евросоюз выделил Украине €196 млрд помощи с 2022 года

Евросоюз остаётся главным союзником Украины. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в ЕС будет блокировать помощь Киеву

По её словам, с 2022 года объединение выделило Киеву €196 млрд помощи.

«Не считая кредитной поддержки в размере €90 млрд, находящейся на стадии согласования», — заключила она.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать военный кредит на €90 млрд для Украины из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

