Калининград предложит кабмину субсидировать перевозки грузов в регион по морю
Власти Калининградской области предлежал федеральному правительству субсидировать тарифы на перевозку грузов в регион по морю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.
Отмечается, что предложение планируется внести в течение 2 недель.
Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В настоящее время рассматривается вариант доставки грузов по морю.
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