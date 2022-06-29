Калининград предложит кабмину субсидировать перевозки грузов в регион по морю

Власти Калининградской области предлежал федеральному правительству субсидировать тарифы на перевозку грузов в регион по морю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.

СМИ: Транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Отмечается, что предложение планируется внести в течение 2 недель.

Ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. В настоящее время рассматривается вариант доставки грузов по морю.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СубсидииКалининград
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