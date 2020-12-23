«Как жаль, что вы наконец-то уходите». Постпреда ФРГ в ООН проводили цитатой из Жванецкого
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал уход постпреда ФРГ из организации Кристофу Хойсгену цитатой из сатирика Жванецкого.
«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», - цитирует РИА Новости Полянского.
Хойсген неоднократно на заседаниях Совбеза ООН поднимал в том числе тему инцидента с политиком Алексеем Навальным.
Полянский пристыдил коллегу, что тот продвигает «подобный низкосортный и непрофессиональный бред», передает РЕН ТВ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне прокомментировал звонок Алексея Навального своему предполагаемому отравителю, якобы являющемуся представителем ФСБ. Песков предположил, что у оппозиционера мании величия и преследования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Доктор Мясников рассказал об открытии границ в 2021 году
- Половина россиян собираются поменять работу
- Авен назвал последние годы российской экономики «потерянными»
- «Как жаль, что вы наконец-то уходите». Постпреда ФРГ в ООН проводили цитатой из Жванецкого
- В корпорации «ВСМПО Ависма» отреагировали на американские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru