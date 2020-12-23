«Как жаль, что вы наконец-то уходите». Постпреда ФРГ в ООН проводили цитатой из Жванецкого

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал уход постпреда ФРГ из организации Кристофу Хойсгену цитатой из сатирика Жванецкого.

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», - цитирует РИА Новости Полянского.

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Хойсген неоднократно на заседаниях Совбеза ООН поднимал в том числе тему инцидента с политиком Алексеем Навальным.

Полянский пристыдил коллегу, что тот продвигает «подобный низкосортный и непрофессиональный бред», передает РЕН ТВ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне прокомментировал звонок Алексея Навального своему предполагаемому отравителю, якобы являющемуся представителем ФСБ. Песков предположил, что у оппозиционера мании величия и преследования.


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