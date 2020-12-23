«Как жаль, что вы наконец-то уходите». Постпреда ФРГ в ООН проводили цитатой из Жванецкого

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал уход постпреда ФРГ из организации Кристофу Хойсгену цитатой из сатирика Жванецкого.

«Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого. Как жаль, что вы наконец-то уходите», - цитирует РИА Новости Полянского.